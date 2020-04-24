فورد تنتج فيوجن أكتيف لمنافسة سوبارو أوت باك.. صور

أعلنت شركة فورد الامريكية عن انتاج فورد فيوجن أكتيف، بدلا من الخطط التى وضعتها الشركة لها فى 2018 للتخلص التدريجي من طراز فيوجن في أمريكا الشمالية، ولكن يبدو أن الطراز لن يختفي تمامًا .





من المقرر أن يعتمد طراز الواجن على سيارة مونديو الأوروبية، ومع ذلك، سيتم تصميمه ليبدو أكثر ككروس أوفر، هذا يعني إمكانية زيادة ارتفاع السيارة والحصول على الدفع الكلي للعجلات بشكل قياسي.





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سيكون طراز فيوجن أكتيف هو نسخة فورد المنافسة لسيارة سوبارو أوت باك، والتي حققت نجاحًا جيدًا لشركة صناعة السيارات اليابانية، حيث باعت السيارة أكثر من 180,000 نسخة في الولايات المتحدة فقط العام الماضي.





وتأمل فورد أن تكون فيوجن أكتيف ناجحة بنفس القدر، على الرغم من أن آخر صانع سيارات أمريكي حاول تجربة ذلك لم يجد نجاحًا كبيرًا، نحن نتحدث هنا عن سيارة بويك ريجار تور X والتي يتم التخلص منها تدريجيًا في الوقت الحالي، حيث تنتقل بويك لتصبح علامة تجارية خاصة بالسيارات الكروس أوفر فقط في أمريكا الشمالية.





وتقول التقارير أن سيارة الواجن الجديدة من فورد يجب أن تصل إلى الوكلاء في أواخر العام المقبل، وستكون السيارة مزودة بمحرك توربو رباعي الأسطوانات سعة لترين، مقترن بعلبة تروس آلية من 8 سرعات، ومن المتوقع أيضًا وجود نسخة هجينة بالقابس، ويُشاع أن الأسعار ستبدأ من حوالي 30,000 دولار أمريكي .