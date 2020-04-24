بث مباشر .. صلاة التراويح من الحرم المكي .. فيديو

يقدم «صدى البلد» بثًا مباشرًا لشعائر صلاة التراويح من الحرم المكي، خدمة لقرائه طيلة شهر رمضان المبارك.
وتقام صلاة التراويح في الحرمين بعد صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين وتخفيفها إلى خمس تسليمات وإكمال القرآن الكريم في صلاة التهجد مع استمرار تعليق دخول المصلين، وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا.
وبحسب ما نشرت "رئاسة الحرمين الشريفين في السعودية"، على حسابها الرسمى، بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، فإن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، قد وافق على إقامة صلاة التراويح بالحرمين الشريفين؛ وقالت فى تغريدة لها عبر حسابها بموقع تويتر، "بموافقة سامية كريمة من المقام السامي الرئيس العام: إقامة صلاتي التراويح بالحرمين الشريفين وتخفيفها إلى خمس تسليمات مع استمرار تعليق حضور المصلين".
حكم إقامة صلاة التراويح خلف إمام بالتليفزيون