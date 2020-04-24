لون شعر جديد.. نيللي كريم بإطلالة بسيطة في أول أيام رمضان

شاركت الفنانة نيللي كريم جمهورها صورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت نيللي كريم بإطلالة عصرية، مرتدية توب باللون الأسود الشيفون، مع جاكيت باللون الأحمر الناري ذات الكتف الساقط من أحد الجوانب، لتظهر بشكل جمالي يخطف قلوب المتابعين.





وجذبت نيللي كريم الأنظار بلون شعر جديد ومختلف، حيث ظهرت بالشعر الأحمر الهادئ المائل للون البرتقالي.





وأما من الناحية الجمالية وضعت نيللي كريم المكياج الجذاب، فاستخدمت اللون الأحمر في الشفاه ليتناسب مع إطلالتها العصرية، مع لمسات من البلاشر الجذاب.





كما أنها تميل إلى البساطة فظهرت بدون ارتداء اي نوع من الأكسسوارات.