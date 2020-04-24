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منوعات

للوقاية من كورونا.. بيع الأغنام في السعودية عبر الواتساب

الجمعة 24/أبريل/2020 - 10:16 م
بيع الاغنام عبر الواتساب
بيع الاغنام عبر الواتساب
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محمود نوفل
 
خصصت أمانة منطقة الرياض 9 مواقع في العاصمة لبيع الأغنام في شهر رمضان، تشمل نقاط بيع ومسالخ ثابتة ومتنقلة تغطي كافة أرجاء المدينة، لمواجهة حجم الطلب المتزايد على اللحوم خلال الشهر الفضيل.

وتسهيلًا على الناس في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، تتيح الأمانة خدمة «الواتساب» لاستقبال طلبات شراء المواشي وذبحها، وتوصيلها للمستهلكين في منازلهم بالتنسيق مع مشغلي المسالخ.

وتعمل الأمانة على رفع جاهزية المسالخ المتنقلة لاستيعاب الزيادة المحتملة في الطلب على لحوم الأغنام، وتوفير متطلبات السكان. 

وفي نفس الوقت تشدد على الالتزام بالمعايير الصحية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، وتمارس الرقابة على نقاط بيع الأغنام والمسالخ لضمان وصول لحوم طازجة وصحية إلى المستفيدين.

يذكر أن أمانة منطقة الرياض تهدف لتوفير احتياجات السكان من السلع والخدمات، ومراعاة الجودة الصحية لمشتروات المستفيدين، وبما يتماشى مع تطبيق إجراءات الحد من انتشار كورونا المستجد
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