أسرته في عزل ذاتي.. تشييع جثمان الطبيب ضحية كورونا بقنا

شيع عدد محدود من الأهل والأقارب، جنازة الدكتور أشرف عدلي ، استشارى القلب بقنا" شهيد الجيش الأبيض" بعد أداء الصلاة عليه في الكنيسة البطرسية بمنطقة الشئون.





شيعت جنازة الفقيد وسط إجراءات طبية من قبل إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة، لدفن الراحل في مقابر الأسرة بمدينة قنا.





فيما غابت أسرة الدكتور الراحل، عن المشاركة في الجنازة، لوجودهم في فترة العزل المنزلي منذ أسبوع بعد نقل الطبيب الراحل إلى مستشفى الصداقة للعزل بأسوان.







يذكر أن الدكتور أشرف عدلي" استشارى أمراض القلب بمستشفى قنا العام" يشغل منصب رئيس قسم العناية القلبية بالمستشفى العام، و يعد أول أطباء قنا، المتوفين بفيروس كورونا، خلال تعامله الطبي مع احدى الحالات المصابة بالمرض.





اقرأ أيضًا..

بعد أيام من المعاناة.. فيروس كورونا ينتصر على أشهر أطباء القلب بقنا

موجة طقس سيئ وعزوف المواطنين عن الخروج فى أول أيام الصيام



