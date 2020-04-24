AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

أسرته في عزل ذاتي.. تشييع جثمان الطبيب ضحية كورونا بقنا

الجمعة 24/أبريل/2020 - 10:43 م
الطبيب ضحية كورونا
الطبيب ضحية كورونا
Advertisements
يوسف رجب

شيع عدد محدود من الأهل والأقارب، جنازة الدكتور أشرف عدلي ، استشارى القلب بقنا" شهيد الجيش الأبيض" بعد أداء الصلاة عليه في الكنيسة البطرسية بمنطقة الشئون.


شيعت جنازة الفقيد وسط إجراءات طبية من قبل إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة، لدفن الراحل في مقابر الأسرة بمدينة قنا.


فيما غابت أسرة الدكتور الراحل، عن المشاركة في الجنازة، لوجودهم في فترة العزل المنزلي منذ أسبوع بعد نقل الطبيب الراحل إلى مستشفى الصداقة للعزل بأسوان.


يذكر أن الدكتور أشرف عدلي" استشارى أمراض القلب بمستشفى قنا العام" يشغل منصب رئيس قسم العناية القلبية بالمستشفى العام، و يعد أول أطباء قنا، المتوفين بفيروس كورونا، خلال تعامله الطبي مع احدى الحالات المصابة بالمرض.


اقرأ أيضًا..

بعد أيام من المعاناة.. فيروس كورونا ينتصر على أشهر أطباء القلب بقنا

موجة طقس سيئ وعزوف المواطنين عن الخروج فى أول أيام الصيام


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

٤ فنانين فقط حضروا تشييع جنازة جورج سيدهم

إجراءات احترازية في جنازة حماة عمرو الليثي ووالدة المخرج معتز التوني

أحمد موسى ينتصر لـ الطبيبة المتوفية بفيروس كورونا في الدقهلية.. ماذا فعل؟

أخبار التوك شو.. إطلاق اسم الطبيبة شهيدة كورونا على مدرسة بالدقهلية.. الصحة العالمية تحسم الجدل: جثامين وفيات كورونا لا تنقل العدوى.. وعمدة شبرا البهو: عيال فاسدة

عملي وبالخطوات.. الطريقة الصحيحة للبس الكمامة للوقاية من كورونا.. فيديو

بعد أيام من المعاناة.. فيروس كورونا ينتصر على أشهر أطباء القلب بقنا

ترشيحاتنا

اخبار نادي الزمالك.. أزمة مستحقات جديدة.. خناقة بين أيمن حافظ ومرتضى منصور وراء الإطاحة به

عادة للبسطاء.. تعليق صادم من محافظ الإسكندرية عن مجسم الكعبة

في أول أيام رمضان.. مصر تسجل انخفاضا في حالات الوفاة بكورونا

فيديوهات وفجور .. القصة الكاملة للقبض على سما المصرى

دموع وهجوم.. عبدالباسط حمودة يفقد السيطرة أمام إيناس الدغيدي.. فيديو

بعد أنباء عن تدهور صحته.. وكالة تكشف مكان زعيم كوريا الشمالية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس ضيقة.. مايا دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة

بملابس محتشمة.. نوال الزغبي تستقبل رمضان بهذه الإطلالة

لـ أطفالك.. طريقة عمل الفشار بالكراميل خطوة بـ خطوة