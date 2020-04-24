اتعورت في رجلي.. رد فعل غريب من أحمد شيبة بعد اكتشاف مقلب فيفي عبده.. فيديو

وقع المطرب الشعبي أحمد شيبة، ضحية لـ مقلب الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، ببرنامجها «خلي بالك من فيفي»، والمذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، مساء اليوم الجمعة.

وخلال المقلب، حاولت عاملة في منزل فيفي عبده، إقناع المطرب الشعبي أنها معجبة به بطريقة مستفزة، الأمر الذي رفضه شيبة، وحاول الهروب منها، مرددا :" وربنا هضربك يا مجنونة".

وبعد أن اكتشف المطرب، أنه ضحية المقلب، علق :"أنا اتعورت في رجلي، وحرام عليكي و ليه كدا بس، وجايبالي حيوانات وفئران"، قبل أن يغني مع "عبده"، أغنيه "أه لو لعبت يا زهر".

وتقوم فكرة مقلب الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، على استضافة الضحية في منزلها، وبعد وصول الضحية ببعض من الوقت، تبدأ أحداث المقلب بشكل غير متوقع.





وتوهم فيفي عبده في نهاية المقلب الضحية انها أغمى عليها، وبعد ثوان تفوق من الإغماء الوهمي وتطلق زغرودة.