الحكومة البريطانية توافق على عودة الدوري الإنجليزي.. تعرف على الموعد





وذكرت صحيفة صن البريطانية أن الدوري الإنجليزي سيتم استكماله خلال الأسابيع القليلة القادمة، بدون جمهور، وذلك بموافقة الحكومة، بعد اطلاعها على خطط الرابطة واتحاد كرة القدم لعودة النشاط.





وأشارت الصحيفة أن بوريس جونسون رئيس الوزراء قد اطلع بنفسه على الخطط ويرى أن عودة الدوري الإنجليزي وبقية المنافسات الرياضية مثل التنس والكريكيت وسباق الخيل، هو المفتاح لرفع معنويات الشعب البريطاني في ظل ذلك الوباء العالمي.





وأكدت الصحيفة أنه من المتوقع أن يتم نقل بعض المباريات مجانًا داخل بريطانيا، للحرص على أن يستمع الجمهور الإنجليزي بالمباريات دون الشعور بفقدان ميزة حضورها في الملاعب.





وذكرت الصحيفة أن الحكومة ستناقش في اجتماعها القادم يوم 7 مايو، اجراءات الحظر الخاصة بفيروس كورونا وامكانية تمديدها أو تقليصها أو إلغائها، وأنه إذا سمح باستنئاف النشاط، فأن ذلك سيعني حاجة اللاعبين لأسبوعين إضافيين للعودة للتدريبات، لذا فمن المتوقع عودة المنافسات أواخر شهر مايو القادم.





يذكر أن الدوري الإنجليزي قد تم إيقافه لأجل غير مسمى، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

أكدت تقارير صحفية بريطانية، اليوم السبت، أن الحكومة وافقت على استكمال منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019-2020، رغم تفشي فيروس كورونا المستجد"كوفيد 19".