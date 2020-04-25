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بمكياج ناعم.. ياسمين عبدالعزيز تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة

السبت 25/أبريل/2020 - 02:48 ص
صدى البلد
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رنا عصمت

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، عدة صورة جديدة من كواليس مسلسلها الجديد "مسلسل ونحب تاني ليه"، عبر حسابها الرسمي على تطبيق "الانستجرام"، وعلقت قائلة: "مسلسل ونحب تاني لية ؟ رمضان ٢٠٢٠".


فيما تركت ياسمين عبد العزيز شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة للغاية، واختارت ياسمين عبد العزيز، بعض اللمسات من الآي شادو و السموكي ايز البني؛ لإبراز جمال عينيها، مع وضع اللون أحمر الشفاه باللون الاحمر وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة.


"ونحب تاني ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز ، بجانب كل من شريف منير، كريم فهمى، سوسن بدر، إسلام جمال، سمر مرسى، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، وهو من من تأليف عمرو محمود ياسين، وإنتاج شركة "سينرجي"، وإخراج مصطفى فكري.

يذكر أن ياسمين عبد العزيز، خاضت السباق الرمضاني الأخير بمسلسل "لآخر نفس" الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.

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