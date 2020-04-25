السيطرة على حريق بشونة للكتان بقرية شبراملس بالغربية.. صور

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية منذ قليل من السيطرة على حريق هائل اندلعت نيرانه بشونه للكتان بقرية شبراملس بمركز زفتي وتم الدفع بسيارات الإطفاء وتم السيطره على الموقف دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.





كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربيه تلقي اخطارا من العقيد محمد شبل مأمور مركز شرطة زفتي ، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرىة شبرا ملس التابعة لمركز زفتي بنشوب حريق هائل في مخزن كتان ملك المواطن " عماد ال " ، كما تم الدفع ب٣ سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق .



