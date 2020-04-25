أخطاء فادحة.. دينا الشربيني في مرمى النقد بمسلسل لعبة النسيان

مواعيد عرض مسلسل لعبة النسيان

ويُعرض مسلسل لعبة النسيان حصريًا على شبكة قنوات mbc مصر الساعة 10 مساءً و4 والنصف عصرًا على mbc مصر، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة mbc مصر 2، كما تُذاع قبلها بيوم واحد على منصة شاهد.