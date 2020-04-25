أخطاء فادحة.. دينا الشربيني في مرمى النقد بمسلسل لعبة النسيان

حالة من الجدل سادت بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما إنستجرام، بسبب مسلسل «لعبة النسيان» للفنانة دينا الشربيني، وتساءل البعض عن بعض الأخطاء الفادحة في أحداث المسلسل.
وكتبت إحدى المتابعات، تغريدتين على تويتر، قائلة: «هي ازاي دينا الشربيني فضلت في غيبوبة أربع شهور وفاقت حواجبها مضبوطة؟؟»، وكتبت تغريدة أخرى: «طيب سؤال تاني .. هي إزاي دينا الشربيني عندها 28 سنة وعندها بنت عندها بتاع 14 سنة؟»، وكتبت متابعة أخرى، قائلة: «مسلسل دينا الشربيني و دة ابنها اللي لسة مخلفاه بس نزل ف اولي ابتدائي علي طول».
مواعيد عرض مسلسل لعبة النسيان
ويُعرض مسلسل لعبة النسيان حصريًا على شبكة قنوات mbc مصر الساعة 10 مساءً و4 والنصف عصرًا على mbc مصر، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة mbc مصر 2، كما تُذاع قبلها بيوم واحد على منصة شاهد.
ملخص مسلسل لعبة النسيان
وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.
فريق عمل مسلسل لعبة النسيان
"لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت، أحمد حاتم ومن إنتاج iProductions.