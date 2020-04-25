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فن

بـ إسدال الصلاة.. درة تلفت الأنظار على إنستجرام

السبت 25/أبريل/2020 - 09:46 ص
درة
درة
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سعيد فراج
نشرت الفنانة درة، صورة لها عبر خاصية القصص على حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها ترتدي إسدال الصلاة، تزامنًا مع بداية شهر رمضان المبارك. 

وكتبت درة، تعليقًا على صورتها قائلة: «ربنا يتقبل مني ومنكم صيامنا وصلاتنا ودعواتنا .. شكرا لمحبيني انكم لا تنسوني في دعواتكم»، لتجذب بها انتباه متابعيها. 

من جهة أخرى، خرجت الفنانة درة عن صمتها لترد على الشائعات التي ترددت فى الفترة الأخيرة بشأن علاقتها برجل الأعمال ومصمم الديكور هانى سعد. 

وقالت درة في تصريحات تليفزيونية: إن حياتي الشخصية ملكا لي ولا تعليق عما تردد حول علاقتي مع رجل الأعمال هانى سعد . 

وأضافت درة قائلة : في حالة حدوث ارتباط زواج أو خطوبة سأقوم بالإعلان عنها مباشرة لأن مثل هذه الأمور لا يمكن إخفاؤها. 

يذكر أن انتشرت في الفترة الماضية عدد من الشائعات التي تفيد بوجود ارتباط بين درة وهاني سعد وخاصة بعد تبادل رسائل رومانسية عبر انستجرام. 
بـ إسدال الصلاة.. درة تلفت الأنظار على إنستجرام
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