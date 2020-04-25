أول رد فعل من أياكس على عدم منحه لقب الدوري الهولندي





وكان الاتحاد الهولندي لكرة القدم، أمس الجمعة، إلغاء منافسات بطولة الدوري من الموسم الحالي 2019-2020، مع اعتماد نتائجه، دون تحديد بطلًا للمسابقة ، أو هبوط أي فريق للدرجة الثانية، بسبب تفشي فيروس كورونا.





وقال إدوين فان دير سار المدير العام لنادي أياكس في تصريحات لقناة ناديه "كنا نرغب في التتويج بلقب الدوري الهولندي هذا الموسم على أرضية الملعب".





وتابع: "من المؤسف ألا يصبح أياكس بطلا لمسابقة الدوري بعد تصدره جدول الترتيب طوال الموسم، لكننا نتفهم قرار الاتحاد الهولندي، في الظروف الحالية التي تمر بها البلاد".





وكان نادي أياكس متصدرًا لجدول ترتيب الدوري الهولندي قبل توقفه برصيد 56 نقطة، متفوقًا على أقرب ملاحقيه نادي فينورد بفارق الأهداف فقط، وذلك بعد مرور 25 جولة من عمر المسابقة.

أعلن نادي أياكس أمستردم تفهمه لقرار الاتحاد الهولندي لكرة القدم، بإلغاء جميع نتائج مسابقة الدوري هذا الموسم، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".