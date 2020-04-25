بعد مشاهد الرعب.. هل تكرر يسرا الأنس والجن في خيانة عهد؟





تضمنت الحلقة مشهد رعب يشبه مشاهد الرعب التي قدمتها يسرا قديمًا في فيمها الشهير "الأنس والجن" بصحبة الزعيم عادل إمام، وكان الفيلم حينها بمثابة علامة مسجلة في أعمال الرعب.





وبدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "خيانة عهد" بارتداء يسرا لفستان زفاف، وتتعرض فجأة لهجوم من أيادي مرعبة، لتمسك ساطور وتقطع يديها، من ثم نكتشف أنه كان مجرد كابوس.





و تهتم يسرا، بقراءة الفنجان منذ صغرها، وقد ورثت هذه الموهبة من والدتها، وبمرور الأحداث تقوم يسرا بعمل حفل عيد ميلاد لشقيقتها حلا شيحة، في منزلها ومن هنا تظهر علامات التفكك العائلي داخل الأسرة بسبب عبير صبري، التي تكره يسرا وتكره حلا شيحة.

مسلسل " خيانة عهد " من بطولة يسرا وحلا شيحة وجومانا مراد وعبير صبري وهنادي مهنى وخالد أنور من إخرج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال.