بعد مشاهد الرعب.. هل تكرر يسرا الأنس والجن في خيانة عهد؟

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل يسرا الجديد "خيانة عهد" العديد من الأحداث المشوقة والغامضة.
تضمنت الحلقة مشهد رعب يشبه مشاهد الرعب التي قدمتها يسرا قديمًا في فيمها الشهير "الأنس والجن" بصحبة الزعيم عادل إمام، وكان الفيلم حينها بمثابة علامة مسجلة في أعمال الرعب.
وبدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "خيانة عهد" بارتداء يسرا لفستان زفاف، وتتعرض فجأة لهجوم من أيادي مرعبة، لتمسك ساطور وتقطع يديها، من ثم نكتشف أنه كان مجرد كابوس.
مسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا وحلا شيحة وجومانا مراد وعبير صبري وهنادي مهنى وخالد أنور من إخرج سامح عبد العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال.