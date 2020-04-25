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مرأة

باليورو.. سعر غير متوقع لفستان يسرا قى خيانة عهد..صور

السبت 25/أبريل/2020 - 08:42 ص
يسرا
يسرا
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هاجر هانئ
تألقت مساء أمس الفنانة يسرا فى أولى حلقات مسلسل خيانة عهد، بمجموعة من الإطلالات العصرية والأنيقة التى كشفت عن ذوقها الرفيع فى اختيار الأزياء.

ظهرت  يسرا فى إحدى مشاهد مسلسل خيانة عهد لرمضان 2020، بفستان متوسط الطول وذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم برسومات الورد الخلابة التى  جمعت بين اللون الأحمر والأخضر.

وقد حمل فستان يسرا فى مسلسل خيانة عهد توقيع دار الأزياء العالمية DOLCE & GABBANA، وبلغ سعر التصميم 950 يورو بعد الخصم، أى ما يقرب من 16 ألف جنيه مصرى.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت الفنانة يسرا على خصلات شعرها الاشقر المنسدله على كتفيها، وأختارت مكياجا جذابا متناسقا مع ألوان إطلالتها مما منحها مظهرا جذابا.

باليورو.. سعر غير متوقع لفستان يسرا قى خيانة عهد..صور
باليورو.. سعر غير متوقع لفستان يسرا قى خيانة عهد..صور
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