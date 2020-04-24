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فن

مسلسل خيانة عهد الحلقة 1.. يسرا تقطع يديها

الجمعة 24/أبريل/2020 - 11:30 م
خيانة عهد
خيانة عهد
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آيه عاطف
شهدت الحلقة الأولى من مسلسل "خيانة عهد" للفنانة يسرا، العديد من الأحداث، حيث تجسد يسرا، شخصية "عهد"، بينما يجسد "خالد أنور" ابنها، وتجسد حلا شيحة أختها.

تبدأ أحداث الحلقة بارتداء يسرا لفستان زفاف، وتتعرض فجأة لهجوم من أيادي مرعبة، لتمسك ساطور وتقطع يديها، من ثم نكتشف أنه كان مجرد كابوس.

وتهتم يسرا، بقراءة الفنجان منذ صغرها، وقد ورثت هذه الموهبة من والدتها، وبمرور الأحداث تقوم يسرا بعمل حفل عيد ميلاد لشقيقتها حلا شيحة، في منزلها ومن هنا تظهر علامات التفكك العائلي داخل الأسرة بسبب عبير صبري، التي تكره يسرا وتكره حلا شيحة.

كما تحب هنادي مهنى، وهي ابنة عبير صبري، الفنان خالد أنور، والذي لا يعطي لها اهتمامًا على مدار الحلقات الأمر الذي يثير غضب شقيقها.

مسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا وحلا شيحة وجومانا مراد وعبير صبري وهنادي مهنى وخالد أنور من إخرج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال.
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