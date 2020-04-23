يسرا تعلن عن مواعيد عرض " خيانة عهد "





مسلسل #خيانة_عهد يعرض على قناة @CBCEgypt الساعه ١١ مساءً ويعاد الساعة ٥:٣٠ صباحًا و١٢:١٥ ظهرًا ويعرض على قناة @HayahTv الساعة ٦:٣٠ مساءً بتوقيت القاهرة. وعلقت يسرا على البوستر قائلة "