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فن

يسرا تعلن عن مواعيد عرض " خيانة عهد "

الخميس 23/أبريل/2020 - 07:19 م
يسرا
يسرا
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شروق حمدى
نشرت النجمة يسرا البوستر الدعائى لمسلسل "خيانة عهد" الذى تخوض من خلاله الماراثون الرمضانى 2020 من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة "تويتر".


وعلقت يسرا على البوستر قائلة " مسلسل #خيانة_عهد يعرض على قناة
@CBCEgypt
الساعه ١١ مساءً ويعاد الساعة ٥:٣٠ صباحًا و١٢:١٥ ظهرًا ويعرض على قناة
@HayahTv
الساعة ٦:٣٠ مساءً بتوقيت القاهرة.


وعلى صعيد اخر شاركت الفنانة يسرا اغنية "حاسب يا طيب" من مسلسلها الجديد خيانة عهد على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. 


وكتبت معلقة :( أغنية حاسب يا طيب من مسلسل خيانة عهد غناء مصطفي حجاج -كلمات د مدحت العدل - ألحان عمرو مصطفي -توزيع موسيقي نادر حمدى).


مسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا وحلا شيحة وجومانا مراد وعبير صبري وهنادي مهنى وخالد أنور من إخرج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال.


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