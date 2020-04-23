يسرا تعلن عن مواعيد عرض " خيانة عهد "

نشرت النجمة يسرا البوستر الدعائى لمسلسل "خيانة عهد" الذى تخوض من خلاله الماراثون الرمضانى 2020 من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة "تويتر".
وعلقت يسرا على البوستر قائلة " مسلسل #خيانة_عهد يعرض على قناة الساعه ١١ مساءً ويعاد الساعة ٥:٣٠ صباحًا و١٢:١٥ ظهرًا ويعرض على قناة الساعة ٦:٣٠ مساءً بتوقيت القاهرة.
وعلى صعيد اخر شاركت الفنانة يسرا اغنية "حاسب يا طيب" من مسلسلها الجديد خيانة عهد على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
مسلسل #خيانة_عهد يعرض على قناة @CBCEgypt الساعه ١١ مساءً ويعاد الساعة ٥:٣٠ صباحًا و١٢:١٥ ظهرًا— Youssra (@Youssra) April 23, 2020
ويعرض على قناة @HayahTv الساعة ٦:٣٠ مساءً بتوقيت القاهرة #العدل_جروب #رمضان٢٠٢٠#Youssra #يسرا pic.twitter.com/9p2wvaPPcV