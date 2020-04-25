شاهد.. تزاحم المواطنين على محال الكنافة والقطايف فى منطقة المنيل





وارتبطت صناعتهما بالشهر الكريم، وتعد الكنافة والقطائف من أشهر الحلويات التي تقدم على مائدة رمضان عقب وجبة الإفطار.





ورصدت عدسة "صدى البلد" الإقبال على الشراء في منطقة المنيل.





وللكنافة عدة أنواع منها الكنافة اليدوية التي تصنع بالطريقة التقليدية، حيث تصنع بواسطة كوب به ثقوب مما يطلق عليها اسم كنافة بلدي، إ ضافة إلى النوع الثاني من الكنافة وهي الكنافة الشعر، وذلك بسبب خيوطها الرفيعه التي تشبه الشعر وهذا النوع هز الأشهر لدى ربات المنزل.





أما النوع الثالث والأخير هو الكنافة المكينة، حيث أنه يصنع بواسطة الالة، وظهر في الآونة الأخيرة.





اما عن اسعارها : ف سعر الكيلو من الكنافة اليدوي أو ما يطلق عليها الكنافة البلدي يتراوح من ٨ الى ١١ جنيهات.





سعر الكيلو من الكنافة الشعر يتراوح من ٧ الى ١٠ جنيهات.





سعر الكيلو من الكنافة المكينة يتراوح من ٧ الى ١٠ جنيهات.









يتزاحم المصريون على محل بيع الكنافة والقطايف في شهر رمضان.