كانت الوحيدة بين 14 شابا بآداب القاهرة.. تعرف قصة أول طالبة مصرية

كان قسم اللغة العربية بجامعة القاهرة هو البداية لانتشار التعليم الجامعي بين فتيات مصر، حيث استقبل اول طالبة جامعية في تاريخها، وهي سهير القلماوي لتكون نموذج جديد يحفز المرأة المصرية علي الدخول للمجتمع الجامعي وكسر العديد من التقاليد والعادات الاجتماعية القديمة.









سهير القلماوي ابنة مدينة طنطا ولدت في يوليو 1911، لأب كردى وأم شركسية، والتحقت بكلية الآداب قسم اللغة العربية جامعة القاهرة، بعد أن حصلت على البكالوريا من كلية البنات الأمريكية، حيث كانت بين 14 شابا بالقسم، وتولت منصب أستاذ الأدب العربى الحديث بكلية الآداب عام 1956.









سهير القلماوي كانت محظوظة لنشأتها في أسرة تهتم بالتعليم وحرية المرأة أعطتها مساحة كبيرة لممارسة حقها كفتاه في إكمال تعليمها والذين دعموها للالتحاق بكلية الآداب التي استطاعت أن تنجح فيها وتحصل علي درجة الدكتوراه في الأدب ومن ثم تولت رئيس قسم اللغة العربية في الكلية في الفترة من عام 1958 وحتى 1967، وهي فترة تفخر بها الكلية وتوثقها في سجلاتها الرسمية بين مجموعة فريدة من كبار الشخصيات من الكتاب والفلاسفة الذين حصلوا علي المنصب ذاته.













حصلت القلماوي علي الدعم من من نماذج كانت محظوظة بهم وعلى رأسهم عميد الأدب العربي طه حسين للالتحاق بالجامعة واختيار القسم الذي كان يرأسه، بينما تأثرت حياتها ونشأتها وسط الشخصيات النسوية من بينهم هدى الشعراوي وصفية زغلول، لذا كان كانت تمتلك طابع خاص يميل لحرية المرأة .











