كارتون الأزهر يعود من جديد في الجزء الرابع

كشفت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن عرض الجزء الرابع من المسلسل الكارتون ثلاثي الأبعاد "الأزهر" علي قناة "اون تي في" يوميًا ابتداءً من أول يوم رمضان في تمام الساعة السادسة إلا ربع مساءً.





ويأتي الجزء الرابع من مسلسل "الأزهر" بعد مسيرة نجاح وتعاون مشترك بين أكاديمية البحث العلمي والأزهر الشريف استمر علي مدار أربع أعوام منذ عام 2016.





وتدور أحداث الجزء الرابع حول الشيخ سليمان المصري الذي يدرس العلوم العقلية بين جنبات الأزهر الشريف، وأثناء استقباله للأمير عبد الرحمن كتخدا في الأزهر، وتصيب الغيرة قلب علي بك الكبير. فيدبر علي بك مكيدة للشيخ سليمان الذي يجد نفسه بين عشية وضحاها منفيًا في الآستانة.





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ويهدف مسلسل الأزهر إلى تسليط الضوء على تاريخ الأزهر كجامع وجامعة، ويستعرض تاريخ الأزهر الشريف العلمي والوطني منذ تأسيسه وحتى الآن، وفي كل جزء نستعرض حقبة تاريخية معينة ودور الأزهر خلالها، وذلك بدءًا من الدولة الفاطمية مرورًا بدولتي المماليك (البحرية والبرجية) ثم الدولة العثمانية ثم أسرة محمد على ثم الزمن المعاصر.



