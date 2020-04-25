28 أبريل.. آخر موعد للتقديم ببرنامج أمحوتب المصري الفرنسي

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا التعليم فى إطار تفعيل برنامج التعاون العلمى المصرى الفرنسى (امحوتب) والذى يتم تنفيذه بين وزارة البحث العلمى المصرية و ووزارة الخارجية الفرنسية والذى تتولى أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجـيـا الأعمال الإدارية للـبرنـامج عن الجانب المصرى، وتتولى الهيئة الفرنسية كامبس فرانس الأعمال الإدارية عن الجانب الفرنسى، عن قبول مقترحات بحثية للأعوام 2021 /2022
Water : (sanitation, desalination, irrigation management)
Environment: new and renewable energy , Hydrogenise energy cells, batteries of electric cars
Biology, Medicine, Health ( production of enzymes by biotechnology, advanced diagnostic techniques for diseases (sensors), hepatitis C
Mathematics and their reaction
Physics
Earth and Space Sciences
Chemistry
Human Sciences and Humanities
Science Society ( tourism and Education)
Engineering Sciences (renewable energy)
Information, Communication and Technologies( multimedia)
Agronomy, Animal Production, Plant and Food ( production of Crops)
وأشارت إلى أن هذا البرنامج يسرى لمدة 24 شهرا، وتقوم الأكاديمية بتمويل كل مشروع بمبلغ 100 ألف جنيه سنويا، وعلى الباحثين الراغبين فى الاشتراك فى البرنامج التسجيل الكترونيا على الموقع التالي
:http://submission.asrt.sci.eg/
ولمزيد من المعلومات الاطلاع على
وأوضحت أن هناك عددا من الشروط وهي
- يجب أن ينتمي الباحث الرئيسى والباحث المناوب للفريق البحثي إلي نفس الجامعة أو المركز البحثي، أما بالنسبة لبقية أعضاء الفريق فيمكن أن ينتموا إلى جهات مختلفة.
- يسمح للجامعات الخاصة المعتمدة بجمهورية مصر العربية بالتقديم طبقا لهذا الإعلان شأنهم في ذلك شأن الجامعات الحكومية.
- آخر موعد للتقدم بالمقترحات البحثية 28 ابريل 2020 وفى حال الموافقة على إدراج المقترح ضمن البرنامج المذكور سيتم إخطار الباحث الرئيسى والجهة البحثية.
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