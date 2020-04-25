28 أبريل.. آخر موعد للتقديم ببرنامج أمحوتب المصري الفرنسي

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا التعليم فى إطار تفعيل برنامج التعاون العلمى المصرى الفرنسى (امحوتب) والذى يتم تنفيذه بين وزارة البحث العلمى المصرية و ووزارة الخارجية الفرنسية والذى تتولى أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجـيـا الأعمال الإدارية للـبرنـامج عن الجانب المصرى، وتتولى الهيئة الفرنسية كامبس فرانس الأعمال الإدارية عن الجانب الفرنسى، عن قبول مقترحات بحثية للأعوام 2021 /2022

وأوضحت الأكاديمية أنه فى المجالات البحثية التالية:

Water : (sanitation, desalination, irrigation management)

Environment: new and renewable energy , Hydrogenise energy cells, batteries of electric cars

Biology, Medicine, Health ( production of enzymes by biotechnology, advanced diagnostic techniques for diseases (sensors), hepatitis C

Mathematics and their reaction

Physics

Earth and Space Sciences

Chemistry

Human Sciences and Humanities

Science Society ( tourism and Education)

Engineering Sciences (renewable energy)

Information, Communication and Technologies( multimedia)

Agronomy, Animal Production, Plant and Food ( production of Crops)

وأشارت إلى أن هذا البرنامج يسرى لمدة 24 شهرا، وتقوم الأكاديمية بتمويل كل مشروع بمبلغ 100 ألف جنيه سنويا، وعلى الباحثين الراغبين فى الاشتراك فى البرنامج التسجيل الكترونيا على الموقع التالي

:http://submission.asrt.sci.eg/





ولمزيد من المعلومات الاطلاع على

: www.imhotep.eg.net





وأوضحت أن هناك عددا من الشروط وهي- يجب أن ينتمي الباحث الرئيسى والباحث المناوب للفريق البحثي إلي نفس الجامعة أو المركز البحثي، أما بالنسبة لبقية أعضاء الفريق فيمكن أن ينتموا إلى جهات مختلفة.- يسمح للجامعات الخاصة المعتمدة بجمهورية مصر العربية بالتقديم طبقا لهذا الإعلان شأنهم في ذلك شأن الجامعات الحكومية.- آخر موعد للتقدم بالمقترحات البحثية 28 ابريل 2020 وفى حال الموافقة على إدراج المقترح ضمن البرنامج المذكور سيتم إخطار الباحث الرئيسى والجهة البحثية.

ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بالبريد الإلكترونى

[email protected]