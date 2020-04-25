حكاية وزارة.. التضامن الاجتماعي.. أنشئت في عهد الملك فاروق الأول.. وبقيت 81 عاما تسعى لـ أمان للمواطن

ذلك الوقت بإسم الشئـون الاجتماعية، وقد تعددت المهام التي تم إسنادها إلى وزارة التضامن منذ بداية نشأتها وحتى وقتنا هذا.

بالمرسـوم الملكي الصادر في ٢٠ أغسطس ١٩٣٩ في عهد الملك فاروق الأول، وعرفت في

وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، هي الوزارة المسؤولة عن شبكة الأمان الاجتماعي للمواطن في جمهورية مصر العربية،

وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، هي الوزارة المسؤولة عن شبكة الأمان الاجتماعي للمواطن في جمهورية مصر العربية، تم إنشـاؤها بالمرسـوم الملكي الصادر في ٢٠ أغسطس ١٩٣٩ في عهد الملك فاروق الأول، وعرفت في ذلك الوقت بإسم الشئـون الاجتماعية، وقد تعددت المهام التي تم إسنادها إلى وزارة التضامن منذ بداية نشأتها وحتى وقتنا هذا.





أسند إلى الوزارة في بداية نشأتها أعمال البر والإحسان لتصرف في مصارفها الشرعية إضافة إلى قيامها بالإشراف على مصلحة السجون وتقويم وإصلاح الأحداث، كما أضيف إليها إدارة الإذاعة لعدة أعوام يليها مهام الإشراف على الخدمة الاجتماعية والجمعيات التعاونية ومهام رفع مستوى معيشة العمال والفلاحين والأيتام والفقراء وذي الاحتياجات الخاصة والمسنين ثم تم إسناد مهام إدارة التأمينات الاجتماعية والمعاشات.





تعددت أسماء الوزارة على مدار تغير الحكومات وضمت إليها وزارة التموين أحيانا وانفصلت عنها أحيانا أخرى في وزارة مستقلة تحت اسم وزارة التموين والتجارة الداخلية.





وخلال وزارة حازم الببلاوي أطلق عليها التضامن والعدالة الاجتماعية وانفصلت وزارة التموين تحت اسم التموين والتجارة الداخلية ، وخلال وزارة كمال الجنزوري أطلق عليها التأمينات والشئون الاجتماعية - انفصلت وزارة التموين تحت اسم التموين والتجارة الداخلية ، أما وزارة عصام شرف التضامن والتجارة الداخلية - ضمت وزارة التموين ،ووزارة أحمد شفيق أطلق عليهاةالتضامن والعدالة الاجتماعية - ضمت وزارة التموين ووزارة أحمد نظيف سميت التضامن والعدالة الاجتماعية - ضمت وزارة التموين.





أما عن أهداف الوزارة فهي كالتالي: إنشاء شبكة أمان اجتماعي للمواطن المصري ،وخفض عدد الأسر الفقيرة ،وزيادة نسبة إشباع متطلبات الأسر/ المواطنين ، فضلا عن مراعاة محدودي ومعدومي الدخل ورفع مستوى معيشتهم وتحسين مستوى الخدمات التي تقدم لهم ،ورعاية جميع فئات المجتمع المصري ومراعاة البعد الاجتماعي عند وضع البرامج والأنشطة المختلفة لخدمة المواطن والاهتمام به وتشجيع القطاع الأهلي ومشاركته في تحقيق أهدافه وتعمل ومنحه المرونة اللازمة للقيام بدوره.





ومن أبرز وزرائها نيفين القباج وهي الوزيرة الحالية التي تتولى حقبة الوزارة، غادة والي، أحمد البرعي،نجوى خليل ،جودة عبد الخالق ،علي المصيلحي ، أمينة الجندي ،ميرفت التلاوي ،وأمال عثمان.





وتتبع الوزارة الهيئات التالية :



