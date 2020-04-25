وزير الشباب ومحافظ القليوبية يفتتحان مشروعات وملاعب بنادي العبور

افتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية يرافقهما الدكتور محمود الصبورط مدير مديرية الشباب والرياضة، بالقليوبية عددا من المنشآت الرياضية داخل نادى العبور.





شمل الافتتاح الملعب القانونى للنادى الذى يأتى ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة لتطوير الملاعب بالأندية، حيث تم إنشاء سور حول الملعب، وإضاءته بمنظومة إضاءة حديثة، ونجيل صناعى بمساحة الملعب، وكذلك مكتبة للنادى بهدف خدمة الأعضاء، وافتتاح صالة اللياقة البدنية وأعمال منطقة اللاند سكيب.





وخلال الجولة استمع وزير الشباب والرياضة لشرح تفصيلى من مسئولى النادى عن أهم وأبرز الأنشطة والفعاليات التى كان يتم تنفيذها قبل فترة توقف النشاط الرياضة حاليا، لمكافحة انتشار كورونا المستجد، ومدى الاستفادة المثلى للشباب منها، ووافق على بحث مقترح لمجلس إدارة النادى بإنشاء فندق لخدمة اللاعبين والفرق الرياضية داخل النادى.





وقال وزير الشباب والرياضة، إن دعم الدولة للأنشطة الرياضية غير مسبوق، وهناك جهود لتطوير المنشآت الرياضية وتوسيع قاعدة المنافسة لدى الشباب وحثهم على ممارسة الأنشطة الرياضية لتنميتهم جسديا وفكريا ونفسيا، والاستفادة من طاقاتهم من ممارسة الرياضة لبناء جيل من الشباب سليم البنيان ومتزن أخلاقيا.

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى أن هناك تواصل وتنسيق مع محافظة القليوبية فى تقديم الدعم وتطوير الارتقاء بعدد من المنشآت الرياضية مع اهتمام الدولة بتنمية قطاع الشباب والرياضة ودعم الشباب واستغلال قداراتهم.

أضاف صبحى، أن هناك مشروعات تطوير تشمل الأندية ومراكز الشباب بمختلف المحافظات، وذلك ضمن خطة الوزارة الاستثمارية.







من جانبه رحب اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بوزير الشباب والرياضة على أرض المحافظة، مؤكدًا أهمية التعاون الكامل مع وزارة الشباب والرياضة للارتقاء بالقطاع الرياضي والعمل على تطوير المنشآت الشبابية لتوسيع قاعدة المنافسة الرياضية.





واستعرض محافظ القليوبية خلال لقائه بوزير الشباب والرياضة جهود الوزارة في النهوض بقطاع الرياضة وتطوير مراكز الشباب والفاعليات التي تقوم بها مديرية الشباب والرياضة لدعم الشباب والاستفادة من طاقاتهم من خلال ممارسة الرياضة.