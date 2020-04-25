AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إصابة 4 ممرضات بمستشفى حميات بسيون بفيروس كورونا

السبت 25/أبريل/2020 - 03:35 م
إصابة 4 ممرضات بمستشفي
إصابة 4 ممرضات بمستشفي حميات بسيون بفيروس كورونا
Advertisements
أحمد على

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية تحت رئاسة الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة اليوم عن إصابة 4 ممرضات بمستشفى حميات بسيون وتبين أن نتيجة التحاليل إيجابية ونقلهم الى الحجر الصحي بمستشفى كفر الزيات العام.


وأفادت مصادر طبية بمديرية الصحة بطنطا أن الممرضات في نوبات من الحزن والصراخ الشديدين عقب إبلاغ بنتيجة التحاليل، وتم نقلهن إلى مستشفى الحجر الصحى بكفر الزيات.


وكان المواطنون قد استغاثوا بالدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، لسرعة تدخل قبل تفشى المرض ومعالجة الخلل وإعادة الإجراءات الطبية الوقائية، والتأكد من سلامة الطاقم الطبى، لكن دأى استجابة وبلا أدنى اهتمام ما زاد الأمر سوء.


وكانت المستشفى سجلت خلال اليومين الماضيين، إصابة ممرضتين هما هدى الشهادوى المشد، وفادية عبد الغنى وتم نقلهما للحجر الصحى، وبذلك يرتفع عدد حالات الإصابات بين طاقم العاملين بمستشفى حميات بسيون إلى 6 حالات إيجابية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة ممرضة المنوفية المشتبه في إصابتها بـ كورونا بعد ظهور التحاليل

بسبب كورونا .. 48 ساعة مرعبة في حياة ممرضة المنوفية ..تفاصيل

حميات إمبابة توضح حقيقة الفيديو المتداول للممرضات والسبب

بعد فيديوهات كورونا ..ماذا يحدث داخل مستشفى دمياط العام ؟

اشتبه في إصابته بـ كورونا.. مفاجأة بنتائج تحاليل ممرض بمستشفى الأقصر

إصابة ممرضة في بني سويف بـ فيروس كورونا.. وسلبية عينات 35 حالة

ترشيحاتنا

حقيقة إزالة الشعر الزائد في نهار رمضان يفسد الصوم

خطأ فادح في مسلسل حب عمري.. غلطة مكياج بمشهد ضرب هيثم شاكر

بعد تصدرها جوجل.. تعرف على عمر الفنانة نبيلة عبيد الحقيقي

أعنف وأكثر عدوانية وأشد انتشارًا.. توقعات بموجة كورونا ثانية تضرب العالم

سما المصري تتصدر تويتر.. بعد فيديو القبض عليها

شاهد.. مفيدة شيحة ترفع حذائها على الهواء في برنامجها مع الشيف الشربيني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث عند تناول العصائر البودرة يوميا؟

شاهد.. أسطول سيارات الممثل العالمي والمصارع ذا روك the rock

لوقاية عمالها من كورونا.. تطهير مصانع الغزل والنسيج بكفر الدوار