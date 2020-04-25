إصابة 4 ممرضات بمستشفى حميات بسيون بفيروس كورونا

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية تحت رئاسة الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة اليوم عن إصابة 4 ممرضات بمستشفى حميات بسيون وتبين أن نتيجة التحاليل إيجابية ونقلهم الى الحجر الصحي بمستشفى كفر الزيات العام.





وأفادت مصادر طبية بمديرية الصحة بطنطا أن الممرضات في نوبات من الحزن والصراخ الشديدين عقب إبلاغ بنتيجة التحاليل، وتم نقلهن إلى مستشفى الحجر الصحى بكفر الزيات.





وكان المواطنون قد استغاثوا بالدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، لسرعة تدخل قبل تفشى المرض ومعالجة الخلل وإعادة الإجراءات الطبية الوقائية، والتأكد من سلامة الطاقم الطبى، لكن دأى استجابة وبلا أدنى اهتمام ما زاد الأمر سوء.





وكانت المستشفى سجلت خلال اليومين الماضيين، إصابة ممرضتين هما هدى الشهادوى المشد، وفادية عبد الغنى وتم نقلهما للحجر الصحى، وبذلك يرتفع عدد حالات الإصابات بين طاقم العاملين بمستشفى حميات بسيون إلى 6 حالات إيجابية.