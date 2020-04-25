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محافظات

توريد 15 ألفا و383 طن قمح لشون وصوامع المنوفية

السبت 25/أبريل/2020 - 03:32 م
محافـظ المنوفية :
محافـظ المنوفية : توريد 15 ألف و383 طن قمح حتي الآن
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محمد امين
 أعلن اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية توريد ما يزيد عن 15 ألف و383 طن قمح منذ بداية موسم الحصاد لعام 2020، 

ونوه محافظ المنوفية إلى أن ما تم توريده اليوم 25 أبريل يصل إلى ما يزيد عن  3577 طن قمح مشيرًا إلى أن عملية التوريد مستمرة يوميًا حتى الإنتهاء من موسم الحصاد.

ووجه محافظ المنوفية اللجان المختصة بضرورة تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام والتيسير على المزارعين وتذليل كافة العقبات التي تعوق عمليات التوريد حفاظًا على المحصول بإعتباره من المحاصيل الإستراتيجية الهامة ، 

وشدد على المتابعة اليومية والمراقبة لعمليات إستلام القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك علي مستوي المحافظة .

كما ناشد محافظ المنوفية المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض بنطاق المحافظة ومؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم .

جدير بالذكر أنه تم البدء في توريد القمح يوم 15 من الشهر الجارى وبدأت الصوامع  فى إستقبال الأقماح الجديدة والتأكد من مطابقتها لكافة الإشتراطات والضوابط اللازمة لعملية التخزين.
توريد 15 ألفا و383 طن قمح لشون وصوامع المنوفية
توريد 15 ألفا و383 طن قمح لشون وصوامع المنوفية
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