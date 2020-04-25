AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أستاذ اقتصاد: مصر أطلقت مشاريع فى جنوب سيناء بـ18 مليار جنيه.. فيديو

السبت 25/أبريل/2020 - 04:19 م
أستاذ اقتصاد سياسى
أستاذ اقتصاد سياسى
Advertisements
شيرين عادل
قال الدكتور عمرو صالح، أستاذ الإقتصاد السياسى، إن المشروعات التنموية التى افتتحها الرئيس السيسى فى سيناء خطة هدفها الأساسى استراتيجية قومية.

وأوضح أستاذ الاقتصاد السياسي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز، أن الدولة المصرية دشنت مشاريع قومية فى شمال سيناء بتكلفة 7 مليارات جنيه، و18 مليار جنيه فى محافظة جنوب سيناء.

وأشار الدكتور عمرو صالح، إلى أن مشروعات التي افتتحت مؤخرأ فى سيناء هى فى المقام الأول قومية استراتيجية  أمنية، لافتأ إلى أن الدولة المصرية تضع أولوياتها فى تنمية سيناء وأراضيها.

ولفت، إلى أن مصر تمتلك مليون عامل سنويأ وتنمية أراضى سيناء وغيرها من المشروعات التنموية سيعود بالنفع على شباب الخريجين من الإستثمار أو الإلتحلق بالعمل فى هذه المشاريع القومية. 

وتابع  الدكتور عمرو صالح ، أستاذ الإقتصاد السياسى ، إلى أن خلق الفرص يحتاج بالضرورة لتدشين مشروعات تنموية، مؤكدأ أن أرض سيناء ليست أرضا عادية ولكنها مطمع للغزاة  لما تمتلكه من  أبعاد  إستراتيجية قومية. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سفير الكويت: دعمنا مشاريع في جنوب سيناء بـ3.4 مليار دولار.. فيديو

باستثمارات 28.7 مليار جنيه.. الانتهاء من 156 مشروعًا في الكهرباء والبترول

أحمد موسى: مشاريع التنمية في سيناء تكلفت 600 مليار جنيه .. فيديو

سمير فرج: الدولة خصصت 600 مليار جنيه لتنمية سيناء

أرقام ضخمة.. كم أنفقت الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية فى سيناء؟.. فيديو

ترشيحاتنا

حقيقة إزالة الشعر الزائد في نهار رمضان يفسد الصوم

دعاء الصائم قبل الإفطار لزيادة الرزق

بعد تصدرها جوجل.. تعرف على عمر الفنانة نبيلة عبيد الحقيقي

أنا قادر وفاجر.. الجمهور يبحث عن محي إسماعيل بعد تصريحاته الجريئة

أعنف وأكثر عدوانية وأشد انتشارًا.. توقعات بموجة كورونا ثانية تضرب العالم

ميس حمدان تتعرض لهجوم بسبب إعلانها الجديد.. ومغردون: ‏أبويا قطع سلك الدش بسببك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحياة بقت صعبة.. كيف يعيش أهالي العامرية شهر رمضان بعد ظهور 10 حالات كورونا في القرية الموبوءة؟

ماذا يحدث عند تناول العصائر البودرة يوميا؟

شاهد.. أسطول سيارات الممثل العالمي والمصارع ذا روك the rock