أستاذ اقتصاد: مصر أطلقت مشاريع فى جنوب سيناء بـ18 مليار جنيه.. فيديو

قال الدكتور عمرو صالح، أستاذ الإقتصاد السياسى، إن المشروعات التنموية التى افتتحها الرئيس السيسى فى سيناء خطة هدفها الأساسى استراتيجية قومية.





وأوضح أستاذ الاقتصاد السياسي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز، أن الدولة المصرية دشنت مشاريع قومية فى شمال سيناء بتكلفة 7 مليارات جنيه، و18 مليار جنيه فى محافظة جنوب سيناء.





وأشار الدكتور عمرو صالح، إلى أن مشروعات التي افتتحت مؤخرأ فى سيناء هى فى المقام الأول قومية استراتيجية أمنية، لافتأ إلى أن الدولة المصرية تضع أولوياتها فى تنمية سيناء وأراضيها.





ولفت، إلى أن مصر تمتلك مليون عامل سنويأ وتنمية أراضى سيناء وغيرها من المشروعات التنموية سيعود بالنفع على شباب الخريجين من الإستثمار أو الإلتحلق بالعمل فى هذه المشاريع القومية.





وتابع الدكتور عمرو صالح ، أستاذ الإقتصاد السياسى ، إلى أن خلق الفرص يحتاج بالضرورة لتدشين مشروعات تنموية، مؤكدأ أن أرض سيناء ليست أرضا عادية ولكنها مطمع للغزاة لما تمتلكه من أبعاد إستراتيجية قومية.