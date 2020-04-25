الزمالك والترجي في الصورة.. بن عيادة يقرر الرحيل عن شباب قسنطينة الجزائري وينتظر عروضًا جديدة

كشف فيصل عبيد وكيل أعمال الجزائري حسين بن عيادة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب قسنطينة الجزائري عن عدم حسم موقف اللاعب بشأن وجهته المقبلة حتى الآن.

وأكد "عبيد" في تصريحات خاصة أن بن عيادة استقر على عدم التجديد لشباب قسنطينة بشكل نهائي وخوض تجربة جديدة.





واكمل حديثه "هناك أكثر من عرض للاعب والزمالك تفاوض معنا لكننا لم نحسم الموقف بصورة نهائية".







وبسؤاله عن عرض نادي الترجي التونسي قال "المفاوضات ليست وليدة اليوم وسبق ودخلوا في مفاوضات قوية خلال الموسم الماضي والصفقة لم تكتمل".







وأكمل حديثه أن إدارة الزمالك تحدثت معهم وتفاوضت للحصول على خدمات اللاعب لكن لم يتم حسم الصفقة بشكل رسمي حتى الآن.