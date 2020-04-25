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أخبار العالم

369 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في فرنسا

السبت 25/أبريل/2020 - 07:15 م
369 وفاة جديدة بفيروس
369 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في فرنسا
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رحيم يسري
سجلت فرنسا 369 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية ارتفاع وفيات فيروس كورونا في فرنسا إلى  22,614 حالة.

وفي إيطاليا ارتفع إجمالي الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 26384 حالة، بعد تسجيل   415 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

فيما تجاوز عدد وفيات فيروس كورونا حول العالم حاجز الـ200 ألف حالة.

من جهتها، أكدت منظمة الصحة العالمية أنه لا يوجد دليل حاليًا على أن المتعافين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ولديهم أجسام مضادة، غير معرضين لعدوى ثانية بالفيروس. 
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