ميركل: جائحة كورونا ستتصدر جدول أعمال الاتحاد الأوروبي





أقرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأن جائحة (كورونا) المستجد ستحتل أولوية كبيرة على جدول أعمال الاتحاد الأوروبي في الفترة القادمة، لكن دون تجاهل قضية التغير المناخي.



وقالت ميركل - في كلمتها الأسبوعية المتلفزة عبرالإنترنت، اليوم /السبت/ - إن رئاسة ألمانيا للاتحاد الأوروبي ستمضي بشكل مختلف بسبب جائحة كورونا، مضيفة أنه من الواضح أن مسألة التغلب على الجائحة وتبعاتها ستسيطر على نمط الحياه في أوروبا لاسيما وأنه لا يوجد لقاح حتى الآن.



وأوضحت المستشارة الألمانية أن قضايا المناخ ستكون على جدول الأعمال، بالضبط مثل قضايا الصحة.. مشيرة إلى ضرورة أن يرى الناس أن هناك جهودا مبذولة من أجل الارتقاء الاقتصادي لأوروبا.. لافتة إلى أن قضايا المناخ والبيئة سيكون لها اهتمام على جدول أعمال الاتحاد الأوربي.