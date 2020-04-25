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أخبار البلد

212 ألف راكب استقلوا قطارات السكة الحديد أمس و395 ألفا في مترو الأنفاق

السبت 25/أبريل/2020 - 08:24 م
قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد
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حمادة خطاب
أعلنت وزارة النقل، في بيان لها، اليوم السبت، عدد ركاب مترو الأنفاق أمس، الجمعة، حيث بلغ عدد ركاب الخط الأول246844، والخط الثاني130908، والخط الثالث 17627، وإجمالي عدد الركاب في خطوطه الثلاثة 395379.

وبلغ عدد ركاب السكة الحديد امس ، 212136.

وتواصل الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، أعمال التطهير والتعقيم المستمر والدوري لكافة المحطات والقطارات وبث رسائل توعية عبر الإذاعة الداخلية بالمحطات عن الفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه واستمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم للكمامات.

يذكر أن قطاعات وهيئات وزارة النقل واصلت اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا؛ وذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بأعمال التعقيم والتطهير والتوعية، واستمرار التنسيق مع وزارة الصحة لمواجهة الفيروس على مدى الساعة.
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