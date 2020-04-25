212 ألف راكب استقلوا قطارات السكة الحديد أمس و395 ألفا في مترو الأنفاق

أعلنت وزارة النقل، في بيان لها، اليوم السبت، عدد ركاب مترو الأنفاق أمس، الجمعة، حيث بلغ عدد ركاب الخط الأول246844، والخط الثاني130908، والخط الثالث 17627، وإجمالي عدد الركاب في خطوطه الثلاثة 395379.





وبلغ عدد ركاب السكة الحديد امس ، 212136.





وتواصل الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، أعمال التطهير والتعقيم المستمر والدوري لكافة المحطات والقطارات وبث رسائل توعية عبر الإذاعة الداخلية بالمحطات عن الفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه واستمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم للكمامات.



