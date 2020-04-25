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فن

أحمد السقا يرد على محمد هنيدي: خليني ساكت أحسن

السبت 25/أبريل/2020 - 10:16 م
صدى البلد
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شروق حمدى

شارك الفنان محمد هنيدى فى أولى حلقات برنامج " اغلب السقا" المذاع بفضائية "ام بي سي مصر".


دخل الفنانان أحمد السقا ومحمد هنيدي في تحد قوي خلال حلقة اليوم من برنامج المسابقات الخيري الترفيهي " اغلب السقا".

نشر محمد هنيدي على صفحته بموقع "تويتر" مقطع فيديو من البرنامج وعلق قائلا: "‏عايز اعترف ان السقا وعدني يديني على كل جون فلوس عشان اسيبه يفوز 😢 ‎@ElSaka".

ورد النجم احمد السقا ساخرا " خلينى ساكت احسن ".

برنامج "إغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتبارى الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها إلى إحدى الجهات الخيرية.

البرنامج تقدمه الفنانة رزان مغربي، ويستضيف عبر حلقاته نُخبة من أبرز النجوم منهم: محمد هنيدي، وعمرو يوسف، وغادة عبدالرازق، ونيللي كريم، وعمرو سعد، ووائل جسار، وقصي خولي، ودرة، وحمادة هلال، وأحمد فهمي، ومُعتصم النهار وآخرون.

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