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فن

ختم القرآن مرتين وصلاة التراويح.. جومانا مراد تكشف طقوسها فى رمضان.. شاهد

السبت 25/أبريل/2020 - 10:05 م
جومانا مراد
جومانا مراد
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أحمد إبراهيم
كشفت الفنانة جومانا مراد عن طقوسها فى الشهر الكريم وكيف تقضى هذه الفترة على مددار 30 يوما بعيد عن اجواء التصوير. 

وقالت جومانا مراد خلال لقائها فى برنامج "انسايدر بالعربى": طقوسى فى رمضان عائلية للغاية وأقوم بقراءة القران واختم مرتين على الاقل وبجانب صلاة التراويح وقيام الليل".

واضافت جومانا قائلة : اننى افضل الاجواء العائلية فى رمضان وحتى فى التصوير هناك نفس الاجواء ولكن مع اسرة العمل". 

يذكر ان جومانا مراد تعود الى الساحة الفنية بعد غياب فترة طويلة عن التمثيل من خلال مسلسل "خيانة عهد". 

والمسلسل من بطولة يسرا وحلا شيحة وعبير صبرى وجومانا مراد وخالد سرحان وتاليف احمد عادل واخراج سامح عبد العزيز. 
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