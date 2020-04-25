السفارة العراقية في روما تضيء مبناها بألوان العلم الإيطالي

أنارت سفارة جمهورية العراق لدى روما، مبناها، بألوان العلمين العراقيّ والإيطاليّ؛ في سياق مبادرة مجلس السفراء العرب، بقيام سفارات الدول العربيّة بإضاءة مبانيها بألوان العلم الإيطاليّ.

وأكّدت سفيرة جمهوريّة العراق، صفيّة طالب السهيل، أنّ هذه المبادرة تأتي تجسيدًا لمُبادرة مجلس السفراء العرب الذي دعا إلى إنارة مباني السفارات العربيّة في روما بألوان العلم الإيطاليّ؛ للتعبير عن تضامن الدول والشعوب العربيّة معها في مُواجَهة وباء كورونا المستجد.





وأضافت "السهيل" أن هذه المُبادَرة رسالة تضامن عراقيّة بمناسبة الذكرى السنويّة ليوم التحرير الإيطاليّ في 25 من أبريل الذي يتزامن هذا العام مع الجُهُود الوطنيّة والدوليّة لمكافحة جائحة كورونا، وتأكيدًا لوقوف العراق حكومة وشعبًا مع الأصدقاء في إيطاليا وهم يُواجهون هذا الوباء.





وأشارت السفيرة في الفعاليّة التي حضرها كادر من السفارتين في إيطاليا والفاتيكان والملحقان العسكريّ والتجاريّ، ومجموعة من الطلاب العراقيين عبر (On line) إلى أنّ الشعبين العراقيّ والإيطاليّ اللذين اختلطت دماؤهما في الحرب على الإرهاب، وترسيخ الاستقرار في بلادنا تمتزج اليوم مشاعرهما وتآزرهما عبر إضاءة واجهة مبنى السفارة بألوان العلمين تعبيرًا عن عمق العلاقات بين البلدين الصديقين.





وشدّدت السفيرة السهيل على حرص العراق الدائم على التنسيق والعمل المُشترَك في المجالات كافة، سواء كان في مجال التصدّي لهذه الجائحة، أم لترسيخ الاستقرار في المنطقة والعالم، وحفظ السلم والأمن الدوليّين.