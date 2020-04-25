أحمد سعد وحسن شاكوش ينتهيان من تسجيل "بتشرف بيكم"





وتعد الأغنية المنتظرة أول بشائر ألبوم أحمد سعد الجديد، المقرر إطلاق أغانيه بشكل منفرد، كما تعيد لم شمل إسلام شيبسي وشاكوش بعد تقديمهما سويًا أغنية "على ناصية شارع أيامي"، التي اختيرت لمسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان الذي يخوض به سباق الدراما الرمضانية.







على صعيد آخر، كان أحمد سعد طرح أغنية جديدة بعنوان "أزمة وهتعدي" على قناته الرسمية على موقع YouTube، من ألحان أحمد سعد ومن كلمات أحمد إبراهيم.







وجاء قرار طرح سعد لهذه الأغنية في الفترة الحالية لطمأنة الشعوب العربية بأن أزمة فروس كورنا سوف نتغلب عليها دون خسائر.





وحث المواطنين على عدم دخول الخوف والذعر في قلوبهم، مع الأخد بطرق الوقاية واتباع التعليمات الطبية والحرص على الاهتمام بالإجراءات الاحترازية التي أطلقتها الصحة العالمية.

انتهى الموزع الموسيقي إسلام شيبسي من تسجيل أجدد أعماله الغنائية "بتشرف بيكم"، أول دويتو يجمع مطربي الأغنية الشعبية حسن شاكوش وأحمد سعد.