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فن

إعلامى شهير يهاجم رامز جلال بسبب برنامجه

الأحد 26/أبريل/2020 - 12:18 ص
رامز جلال
رامز جلال
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أحمد إبراهيم
نشر الإعلامي وسام بريدى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يهاجم فيه برنامج "رامز مجنون رسمى" للفنان رامز جلال. 


وقال وسام : "في أبشع وأسخف من برنامج المقالب والأسخف هنا المشاهير اللي بيروحوا يبهدلوا حالهم وهما عارفين بالضرب.. اشبعوا وخلوا عندكم شوية كرامة".


وأوضح بريدى قائلا: "تحية لرامز جلال مش الحق علي هو شاطر لأن بيعرف اننا جوعانين وبالفلوس كل شي بصير مقبول.  


يذكر أن برنامج رامز جلال أثار حالة من الجدل الواسع بعد عرضه الحلقة الثانية مع لاعب النادى الاهلى "على معلول". 


وكان رامز جلال استضاف أمس الفنانة غادة عادل التى تعرضت لحالة من البكاء بسبب مقلب رامز جلال.   
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