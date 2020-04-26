مفتي الجمهورية: الرسول صلى التراويح في المسجد 3 أيام فقط وبعد ذلك أداها في المنزل.. فيديو

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ، إننا نمر بظروف استثنائية هذا العام ويجب على جميع المواطنين أن يستحضروا في نيتهم الصوم والعبادة لله سبحانه وتعالى.
وأضاف مفتي الجمهورية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دى ام سى" المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن هذا الظرف الاستثنائي يجعلنا أكثر قربا إلى "الله " وأن يكون لدينا صبر وعبادة حقيقة "لله".
وأوضح شوقي علام ، أن شهر رمضان كله بركات ونفحات وملىء بأوامر تكليفية من " الله " سبحانه وتعالى بالصوم والصلاة والنفقات والذكر وقراءة القرآن الكريم .
وتابع مفتي الجمهورية ، أن هذا الشهر صدرت به اوامر يجب ان نحترمها ونقدرها لأنها في صالح الإنسان، كما أن مصلحة النفس الإنسانية مقدمة علي تأدية الفرض .
واستكمل شوقي علام ، أن صلاة التراويح نستطيع أن نؤديها في البيوت وبنية خالصة لله تعالي، كما أن رسول الله أدى صلاة التراويح في المسجد لمدة 3 أيام ثم خشي أن تفرض على الأمة فأداها في بيته".