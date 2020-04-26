مفتي الجمهورية: الرسول صلى التراويح في المسجد 3 أيام فقط وبعد ذلك أداها في المنزل.. فيديو

استثنائية هذا العام ويجب على جميع المواطنين أن يستحضروا في نيتهم الصوم والعبادة لله سبحانه وتعالى. قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ، إننا نمر بظروف









وأضاف مفتي الجمهورية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دى ام سى" المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن هذا الظرف الاستثنائي يجعلنا أكثر قربا إلى "الله " وأن يكون لدينا صبر وعبادة حقيقة "لله".









وأوضح شوقي علام ، أن شهر رمضان كله بركات ونفحات وملىء بأوامر تكليفية من " الله " سبحانه وتعالى بالصوم والصلاة والنفقات والذكر وقراءة القرآن الكريم .









وتابع مفتي الجمهورية ، أن هذا الشهر صدرت به اوامر يجب ان نحترمها ونقدرها لأنها في صالح الإنسان، كما أن مصلحة النفس الإنسانية مقدمة علي تأدية الفرض .









واستكمل شوقي علام ، أن صلاة التراويح نستطيع أن نؤديها في البيوت وبنية خالصة لله تعالي، كما أن رسول الله أدى صلاة التراويح في المسجد لمدة 3 أيام ثم خشي أن تفرض على الأمة فأداها في بيته".