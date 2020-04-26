بعد أنباء عن وفاته .. أمريكا تتمكن من تحديد موقع زعيم كوريا الشمالية

بعدما قال الراديو الرسمي الكوري الشمالي إن الزعيم كيم جونج أون بعث برسالة شكر إلى عمال وموظفي كوريا الشمالية، قال تقرير أمريكي إن الأقمار الصناعية تمكنت من تحديد موقع الديكتاتور الكوري الشمالي.





وبحسب "جارديان" البريطانية، تم رصد قطار خاص يعتقد أنه لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، في منتجع، وفقا لصور بالأقمار الصناعة رصدها مشروع مراقبة كوريا الشمالية ومقره العاصمة الأمريكية واشنطن.





وقال مشروع المراقبة، 38 نورث، في تقريره يوم السبت إن القطار كان متوقفا في "محطة القيادة" في ونسان في 21 أبريل و 23 أبريل. وأضافت أن المحطة مخصصة لاستخدام عائلة كيم.





على الرغم من أن المجموعة قالت إنه ربما كان قطار كيم ، إلا أن رويترز لم تتمكن من تأكيد ذلك بشكل مستقل، أو ما إذا كان في ونسان.





فيما قالت وكالة أنباء كوريا الجنوبية يونهاب أن الخبر الصباحي لم يذكر الصيغة التي أرسل فيها الزعيم الكوري رسالة الشكر.





وقالت الإذاعة إن "الرفيق كيم جونج أون نقل الامتنان للعمال والموظفين الذين ساعدوا بكل إخلاص في إنشاء مدينة سامزيون".





بالإضافة إلى ذلك ، أعلنت اللجنة المركزية للنقل أن زعيم كوريا الشمالية تلقى يوم الخميس برقية تهنئة من رئيس الحزب الشيوعي جينادي زيوجانوف بمناسبة ذكرى زيارة كيم جونج أون لروسيا.



