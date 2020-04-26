زينة عن أغنية سعد لمجرد الجديدة: كلها طاقة إيجابية برافو يا معلم

روتين اللي كنا زهقانين منه اتاريها كان نعمة كبيرة محسيناش بيها لغاية ماجات كورونا واديتنا درس كبير.

يا رب رجع كل حاجه زي ما كانت.

وتشارك زينة فى السباق الرمضانى مسلسل " جمع سالم" و يناقش المسلسل في إطار درامي قضية التبني والمشاكل الاجتماعية داخل الأسرة المصرية.

مسلسل "جمع سالم"، تدور أحداثه في إطار اجتماعي حيث يناقش قضايا الأيتام، ويشارك في بطولته بجانب زينة كل من محمد شاهين، ودلال عبد العزيز، ومحمد عادل، وجاري التعاقد مع باقي النجوم، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج إيمان حداد.







