زينة عن أغنية سعد لمجرد الجديدة: كلها طاقة إيجابية برافو يا معلم

نشرت زينة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" مقطعا من الأغنية الجديدة لـ سعد لمجرد.
وعلقت زينة: "شدة وهتزول ياااااارب تزول.. أغنيه تحفة كلها طاقة إيجابية برافو يا معلم @saadlamjarred1 الموهوب".
نال الفيديو إعجاب متابعي زينة، وكانت تعليقاتهم كالآتى:
والله تحفة وسعد معلم من يوم يومه و تسلم ايدك حبيبتى.
روتين اللي كنا زهقانين منه اتاريها كان نعمة كبيرة محسيناش بيها لغاية ماجات كورونا واديتنا درس كبير.
يا رب رجع كل حاجه زي ما كانت.
شدة وهتزول إن شاء الله.
وتشارك زينة فى السباق الرمضانى مسلسل " جمع سالم" و يناقش المسلسل في إطار درامي قضية التبني والمشاكل الاجتماعية داخل الأسرة المصرية.
مسلسل "جمع سالم"، تدور أحداثه في إطار اجتماعي حيث يناقش قضايا الأيتام، ويشارك في بطولته بجانب زينة كل من محمد شاهين، ودلال عبد العزيز، ومحمد عادل، وجاري التعاقد مع باقي النجوم، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج إيمان حداد.
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أغنيه تحفه كلها طاقه إيجابية برافو👏👏 يا معلم @saadlamjarred1 الموهوب 🇲🇦❤️ #شده_وحاتزول حلوه اوي يا سعيد @saidelmarouk #morocco #lebnon this song is full of positive vibes and it’s very nice and one of the best songs I’ve heard. it’s a hard time right now but it will be over soon