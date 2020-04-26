لم يمنعهم الحظر ولم ترهبهم كورونا .. فرق طوارئ الكهرباء تعمل على مدار اليوم

لم يمنعهم الحظر ولم ترهبهم كورونا ولم يتغير شئ من مهامهم ..إنهم الفنيين بفرق الطوارئ بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الذين ينتشرون على مدار اليوم للتدخل السريع فى حالة حدوث أى أعطال طارئة وإصلاحها فورا لعدم تحميل المواطنين أى أعباء أثناء الصيام فى ظل بدء ارتفاع درجات الحرارة.





كما يتم توفير أطقم الصيانة والتشغيل اللازمة لتأمين ومتابعة جميع محطات إنتاج الكهرباء ومحطات المحولات لتأمين الإمداد بالتغذية الكهربائية المنتظمة على مدار الساعة ،مشيرا الى أن هناك احتياطى يومى بالشبكة يصل إلى 25 آلاف ميجا وات.





وقال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، إن فرق الطوارئ تعمل على مدار الساعة رغم فرض حظر التجوال، مؤكدًا أن هذه الفرق مستمرة فى عملها طوال اليوم خلال شهر رمضان .