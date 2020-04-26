ضبط 11 محل جزارة يبيع لحوما فاسدة ومذبوحة خارج المجازر بالبحيرة

تمكنت مديرية التموين بمحافظة البحيرة من ضبط 11 محل جزارة بإيتاى البارود وأبو المطامير يقوم أصحابها بالذبح خارج المجازر الحكومية والتحفظ على 115 كيلو لحوم غير صالح للاستهلاك الآدمى، كما تمكنت الحملة من ضبط 23 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر بفروع توزيع السجائر بأبو المطامير.





وجاءت الحملات بتوجيهات المهندس كمال راشد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، بتكثيف حملات للرقابة على الأسواق والتصدى لتجار الكسب والسوق السوداء بالتنسيق مع إدارة شرطة مباحث التموين برئاسة العميد وجدى الصيرفى.





وأسفرت الحملة، التى قادها أبو الفتوح السيسى، رئيس الرقابة التموينية بإيتاى البارود، ويرافقه مدحت الناقوري، نائب رئيس المدينة وإدارة الطب البيطري، عن ضبط 8 محلات جزارة تقوم بالذبح خارج المجازر الحكومية والتحفظ على 115 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى.





وفى أبو المطامير، تمكنت الحملة التى قادها صابر حشيش، مدير الإدارة التموينية، من تحرير 3 محاضر جنح لضبط لحوم مذبوحة خارج المجزر الحكومى، بالإضافة إلى ضبط 23الف علبة سجائر مجهولة المصدر وبدون فواتير بفرع توزيع السجائر.





وتم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها لحين صدور قرار من وكيل النائب العام بشأنها، وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



