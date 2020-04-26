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رياضة

صفقة الأهلي وبيراميدز.. أسامة جلال يطالب إنبي بالرحيل

الأحد 26/أبريل/2020 - 12:17 م
أسامة جلال
أسامة جلال
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عمرو الحلواني

استقر أسامة جلال مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي على الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد تلقيه عدد من العروض القوية خلال الفترة الحالية.


وشهدت الأيام الماضية دخول مسئولى نادي بيراميدز، فى مفاوضات قوية مع أسامة جلال من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وهو الأمر نفسه بالنسبة للأهلي.


وهو الأمر الذي يشير إلى أن الأهلى أصبح فى صراع قوى مع بيراميدز بشأن الحصول على خدمات أسامة جلال خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بعد أن أعلن النادى الأحمر رغبته الأكيدة فى الحصول على خدماته لترميم دفاعه.


وعلم "صدى البلد" أن أسامة جلال أبلغ مسئولي إنبي بالرحيل عن الفريق مع نهاية الموسم الكروي الجارى رافضا كل محاولات البقاء فى ظل سعيه إلى خوض تجربة احترافية جديدة.

وطالب اللاعب من مجلس إدارة الفريق البترولي تسهيل أمور رحيله والوقوف بجانبه مثلما حدث الأمر مع العديد من اللاعبين فى السنوات الماضية مثل صلاح محسن وحمدي فتحي.


ويعد أسامة جلال واحدا من أهم المدافعين فى الكرة المصرية خلال الوقت الحالي فى ظل القدرات الفنية والبدنية القوية التى يتمتع بها وتواجده بشكل مستمر فى التشكيل الأساسى لمنتخب مصر الأولمبي ومساهمته فى التتويج بلقب الأمم الإفريقية الأخيرة وحسم التأهل إلى أولمبياد طوكيو المقبلة.

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