AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني: الحكومة تتعامل بحكمة للخروج بسلام من أزمة فيروس كورونا

الإثنين 27/أبريل/2020 - 03:01 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
حسن رضوان
قال سمير البطيخى، عضو مجلس النواب، إنه منذ ظهور فيروس كورونا فى البلاد وإعلان منظمة الصحة العالمية أنه وباء عالمي والحكومة تتعامل مع الأزمة بطريقة دقيقة وقوية جدًا وحكمة؛ عن طريق الوقاية واتخاذ اجراءات للقضاء على آثار الأزمة السلبية.


وتحفظ "البطيخى"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، على المقترح البرلمانى الخاص بإعادة النظر في بعض الإجراءات التى اتخذتها الحكومة للمواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا؛ خاصة إغلاق المقاهي والكافيهات والمطاعم وصالات الجيم، لتأثر قطاعات كبيرة من العاملين فيها سلبًا.


وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه فى حالة فتح المقاهى وصالات الجيم فى هذا الوقت ستحدث كارثة لن نستطيع السيطرة عليها فهناك مقاهٍ لن تلتزم بتوجيهات وزارة الصحة بشأن التباعد واتخاذ الإجراءات الصحية؛ وذلك سيكون له تأثير فعال فى زيادة أعداد المصابين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحرك برلماني لإعادة النظر في قرار إغلاق المقاهي والمطاعم بسبب كورونا

محلية النواب تطالب أصحاب المقاهي باستخدام الكافيهات في بيع المنظفات

يؤدى إلى زيادة أعداد مصابي كورونا.. برلمانى يعلق على مقترح إعادة فتح المقاهي

برلماني يكشف عن مخاطر تسببها إعادة فتح المقاهي وصالات الجيم

جدل برلماني حول مقترح إعادة فتح المقاهي وصالات الجيم والمطاعم.. نواب: صحة المواطن في المقام الأول.. وبيع الخضراوات والفاكهة بدلا منها حل مؤقت

هل يمكن إعادة فتح المقاهى وصالات الجيم.. البرلمان يجيب

ترشيحاتنا

شاهد.. نسرين أمين.. ومتابعون على إنستجرام لـ ريهام حجاج: الباروكة مستفزة

رجفة يد الطبيب تترك زعيم كوريا الشمالية في حالة خطرة.. تفاصيل

متحدث الوزراء: عودة الحياة الى طبيعتها قريبا.. فيديو

سوري يقيم في مصر من 33 سنة.. رئيس شركة قطونيل يعلق على وقف إعلان الشركة

أخبار الرياضة .. فايلر يعمق جراح كهربا في الأهلي.. بيراميدز يقترب من حسم 4 صفقات سوبر

ب كرانيش.. سيرين عبد النور بإطلالة انيقة برفقة أحمد فهمى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية أكلة.. رموش الست من بلاد الشام إلى نكته فى حفل الأعيان

ب كرانيش.. سيرين عبد النور بإطلالة انيقة برفقة أحمد فهمى

استغلي الحظر.. بمكون واحد احصلي على بشرة صافية وناعمة في أقل وقت