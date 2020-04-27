برلماني: الحكومة تتعامل بحكمة للخروج بسلام من أزمة فيروس كورونا

قال سمير البطيخى، عضو مجلس النواب، إنه منذ ظهور فيروس كورونا فى البلاد وإعلان منظمة الصحة العالمية أنه وباء عالمي والحكومة تتعامل مع الأزمة بطريقة دقيقة وقوية جدًا وحكمة؛ عن طريق الوقاية واتخاذ اجراءات للقضاء على آثار الأزمة السلبية.









وتحفظ "البطيخى"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، على المقترح البرلمانى الخاص بإعادة النظر في بعض الإجراءات التى اتخذتها الحكومة للمواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا؛ خاصة إغلاق المقاهي والكافيهات والمطاعم وصالات الجيم، لتأثر قطاعات كبيرة من العاملين فيها سلبًا.









وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه فى حالة فتح المقاهى وصالات الجيم فى هذا الوقت ستحدث كارثة لن نستطيع السيطرة عليها فهناك مقاهٍ لن تلتزم بتوجيهات وزارة الصحة بشأن التباعد واتخاذ الإجراءات الصحية؛ وذلك سيكون له تأثير فعال فى زيادة أعداد المصابين.