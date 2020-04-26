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منوعات

إقبال كبير على شراء الكنافة والقطايف في فيصل.. فيديو

الأحد 26/أبريل/2020 - 05:41 م
صدى البلد
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منار نور - عمرو سيد
رصدت عدسة صدى البلد إقبال المواطنين على الشراء فى منطقة فيصل. 

للكنافة عدة أنواع منها الكنافة اليدوية التي تصنع بالطريقة التقليدية، حيث تصنع بواسطة كوب به ثقوب مما يطلق عليها اسم كنافة بلدي، إضافة إلى النوع الثاني من الكنافة وهي الكنافة الشعر، وذلك بسبب خيوطها الرفيعه التي تشبه الشعر وهذا النوع هز الأشهر لدى ربات المنزل.

أما النوع الثالث والأخير هو الكنافة المكينة، حيث أنه يصنع بواسطة الالة، وظهر في الآونة الأخيرة.

اما عن اسعارها : ف سعر الكيلو من الكنافة اليدوي أو ما يطلق عليها الكنافة البلدي يتراوح من ٨ الى ١١ جنيها.

سعر الكيلو من الكنافة الشعر يتراوح من ٧ الى ١٠ جنيهات.

سعر الكيلو من الكنافة المكينة يتراوح من ٧ الى ١٠ جنيهات.الكنافة وهي الكنافة الشعر، وذلك بسبب خيوطها الرفيعه التي تشبه الشعر وهذا النوع هز الأشهر لدى ربات المنزل.
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