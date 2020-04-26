AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ياسمين صبري ثالث ضحايا رامز مجنون رسمي.. فيديو

الأحد 26/أبريل/2020 - 06:40 م
ياسمين صبري
ياسمين صبري
Advertisements
حمزة شعيب
وقعت  الفنانة ياسمين صبري، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، مساء اليوم السبت والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.

وتدور فكرة البرنامج على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه.

ويتم ربط الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل باداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.

وخلال الفترة الأخيرة، عرضت قناة "ام بي سي مصر"، التتر الخاص ببرنامج الفنان رامز جلال، والذي يعرف بـ "رامز مجنون رسمي"، وحقق ملايين المشاهدات في زمن قياسي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

علي معلول ضحية رامز مجنون رسمي .. الحلقة الثانية

ده بيعمل حمام كريم.. رامز جلال لـ علي معلول: هتخرج من هنا عبد الفتاح الجرينى

شاهد.. صدمة علي معلول بعد رؤية رامز جلال

هزارك بايخ.. علي معلول يعلق على مقلب رامز جلال.. فيديو

أول مرة اتثبت كده ولو فكيتني هعدمك.. صراخ علي معلول بسبب مقلب رامز جلال.. فيديو

رامز جلال لـ علي معلول: هتمضي للزمالك ولا أجيب الثعبان.. والأخير: لأ هاتهولي

ترشيحاتنا

حكم الجماع بين الزوجين في ليالي رمضان

درع الأبيض.. الزمالك يتحرك لإفساد مخطط الأهلي نحو خطف نجمه

مهزلة سخيفة..أول رد فعل لمرتضى منصور على برنامج رامز مجنون رسمى

التمر هندي والفحم وتسخين الخبز.. 3 عادات كارثية تجنبها في رمضان

يواصل ضرباته لـ الأهلي.. بيراميدز يقترب من حسم 4 صفقات سوبر

كوريا الجنوبية تحسم الجدل حول وفاة زعيم الشمال كيم يونج أون

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في 5 دقائق .. طريقة تحضير الكركديه البارد بخطوات سهلة

دراسة توضح مدة تواجد فيروس كورونا فى جسم المصاب بعد الشفاء منه

على البحر.. نوال الزغبي تستعرض جمالها بفستان جينز.. شاهد