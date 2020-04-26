شاهد.. صدمة ياسمين صبري بعد رؤية رامز جلال

دخلت الفنانة ياسمين صبري في حالة صدمة، بعد ظهور رامز جلال، في حلقة اليوم من برنامج " رامز مجنون رسمي "، المذاع على قناة " إم بي سي مصر".





ووقعت الفنانة ياسمين صبري، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، مساء اليوم السبت والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.





وكـعادته لم يترك رامز جلال الضيف دون تعليقاته الكوميدية، حيث قامت الإعلامية أروي بسؤال ياسمين صبري عن الراجل الذى تحبه "دمه خفيف أم ذو عضلات، وقبل ان تجيب الفنانة قال رامز :"بتحب أبو هشيمة".





وتدور فكرة البرنامج على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه.





ويتم ربط الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.





ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل باداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.





وخلال الفترة الأخيرة، عرضت قناة "ام بي سي مصر"، التتر الخاص ببرنامج الفنان رامز جلال، والذي يعرف بـ "رامز مجنون رسمي"، وحقق ملايين المشاهدات في زمن قياسي.