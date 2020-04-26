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أخبار البلد

إصابات فيروس كورونا تتخطى حاجز 31 ألف حالة في أفريقيا

الأحد 26/أبريل/2020 - 07:08 م
فيروس كورونا فى أفريقيا
فيروس كورونا فى أفريقيا
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أمينة الدسوقى


تخطت إصابات فيروس كورونا المستجد فى القارة الأفريقية  حاجز ال 31 ألف حالة إصابة حيث سجلت القارة 31,023 إصابة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 1,390حالة وتعافى 9,328 حالة  وذلك وفقا لإحصائيات مركز الاتحاد الافريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

ياتى ذلك فى الوقت الذي اتخذت فيه دول القارة الأفريقية مزيدا من الإجراءات الاحترازية والتى من بينها مد حظر التجوال وتعليق الدراسة فى المدارس والجامعات وأيضا إغلاق المساجد والكنائس ودور العبادة وتعليق الطيران الدوفة، وعدم ممارسة أى نشاطات جماعية فى رمضان وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.


وكان قد أكد مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس  أن غالبية الدول لا تزال في المراحل الأولى من التصدي لفيروس كورونا، معتبرا أن غالبية سكان العالم هم عرضة للإصابة بكوفيد-19. وأضاف أن هذا الفيروس سيكون معنا "لفترة طويلة".

في مؤتمر صحفي عبر الفيديو من مقر المنظمة الأممية في جنيف، أكد مدير عام منظمة الصحة العالمية  "يبدو أن تفشي الوباء في معظم دول غرب أوروبا ينحو نحو الاستقرار أو الانحدار"، لكن "نلحظ وتيرة ارتفاع مقلقة في إفريقيا وأمريكا الوسطى والجنوبية وشرق أوروبا". 

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