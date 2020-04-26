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منوعات

كلب أصم يتعلم لغة الإشارة للتعامل مع صاحبيه

الأحد 26/أبريل/2020 - 09:31 م
صدى البلد
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احمد شريف

تمكن كلب ولد أصما من تعلم لغة الإشارة من قبل مالكه ليتستطيع فهمه.


و حسب صحيفة ديلي ستار، تم تبني الكلب سكاي،  من قبل المغنيين الشقيقين ومؤلفي الأغاني جنيفر وجوليا مايلز في أكتوبر 2017 بعد أن تم إنقاذه من إعصار هارفي.


ولكن أصحاب الكلب سعيا لايجاد وسيلة للتعامل مع كلبهما الأصم صاحب العامين ونصف، حيث توضح اللقطات المنشورة على صفحتهم TikTok ،themilestwins ، كيف تعلم الكلب الذكي لغة الإشارة.


وتبين اللقطات التى شاهدت لأكثر من 

من 1.5 مليون مرة ،ملاك الكلب وهم يشيرون إليه بأن الوقت قد حان للتنزه باستخدام إصبعين للتحرك على طول كف أيديهم وهم فى منزلهم بالقرب من تورونتو ، كندا.


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