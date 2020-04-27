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حوادث

حبس مالك ثلاجة لحيازته ٢ طن أسماك فاسدة بالسلام

الإثنين 27/أبريل/2020 - 02:31 ص
شعار النيابة
شعار النيابة
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رامي المهدي
قررت نيابة السلام حبس مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لحيازته ٢ طن "أسماك" معبأة داخل عبوات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقًا لتقرير اللجان المرافقة للمأمورية تمهيدًا لطرحها للبيع مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

وذلك استمرارا لجهود أجهزة الأمن للتصدى لتداعيات انتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض لاستغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين.

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