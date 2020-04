بمكياج ناعم.. نادين نسيب تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

View this post on Instagram

في مرحلة من مراحل الحياة سندرك أهمية أشياء لم يكن يعنينا امرها وتفاهة أشياء كانت تعني لنا الكثير انها الحياة تُبدل الأحجام والأدوار الشعر أكيد بأنامل المبدع @victorkeyrouz و المكياج @justy_makeup