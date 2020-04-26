بمكياج ناعم.. نادين نسيب تخطف الأنظار بإطلالة جذابة
الأحد 26/أبريل/2020 - 11:15 م
شاركت الفنانة نادين نسيب نجيم، بصورة عبر صفحتها الرسمية على الإنستجرام، وانهالت التعليقات من قبل متابعيها معبرين فيها عن مدى إعجابهم الشديد لها. وعلقت نادين نسيب نجيم على صورتها ببعض الكلمات، قائلة: "
في مرحلة من مراحل الحياة سندرك أهمية أشياء لم يكن يعنينا امرها وتفاهة أشياء كانت تعني لنا الكثير انها الحياة تُبدل الأحجام والأدوار الشعر أكيد بأنامل المبدع @victorkeyrouz
و المكياج @justy_makeup
".
وظهرت نادين نسيب نجيم مرتدية بلوزة باللون البيج الفاتح وهو ما تناسب بشكل كبير مع لون بشرة متميزة.
وأكمت نادين نسيب نجيم إطلالتها عبر وضع بعض المكياج، حيث أبرزت جمال عينيها بالآي شادو، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.