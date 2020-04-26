خيانة عهد الحلقة 3.. غموض حول علاقة حلا شيحة بـ يسرا

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل " خيانة عهد" العديد من التطورات والمفاجآت، كما شهدت غموضا حول علاقة حلا شيحة بـ يسرا، على الرغم من أنهما أختان.









كشفت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "خيانة عهد"، عن كراهية شديدة من حلا شيحة تجاه يسرا ، وعائلتها، وتذكرت حلا شيحة مشهدا من الطفولة جمع بينها وبين شقيقها، وقامت سيدة بطردهما من المنزل بسبب ملابسهم الركيكة، وكانت يسرا تجلس في المنزل بجوار هذه السيدة التي تبدو والدتها.









ومن المتوقع أن تكوت يسرا وحلا شيحة إخوة من الأب فقط، وليس الأم وان هذا هو سر الكراهية من جانب حلا شيحة.









كما سيتم توجيه تهمة التهرب الضريبي إلى يسرا، ومن الواضح أن هذه عملية مدبرة من جانب حلا شيحة أيضًا، وسوف تكشف الحلقات حقيقة الأمر.







