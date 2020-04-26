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فن

خيانة عهد الحلقة 2 .. يسرا تكتشف إدمان ابنها ومقتل زوجها

الأحد 26/أبريل/2020 - 12:10 ص
يسرا
يسرا
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آيه عاطف
شهدت الحلقة الثانية من مسلسل "خيانة عهد" للفنانة يسرا، العديد من الأحداث المشوقة، حيث اكتشفت يسرا إدمان ابنها الذي يجسد دوره خالد أنور، وقامت بضبطه في شقة مع جومانا مراد.


كما كشفت الأحداث مقتل زوجها، منذ سنوات حين تذكرت يسرا مشهد قتله أثناء حديثها مع الفنان بيومي فؤاد.


يذكر أن بدأت أحداث الحلقة الأولى من المسلسل بارتداء يسرا لفستان زفاف، وتتعرض فجأة لهجوم من أيادي مرعبة، لتمسك ساطور وتقطع يديها، من ثم نكتشف أنه كان مجرد كابوس.


وتهتم يسرا، بقراءة الفنجان منذ صغرها، وقد ورثت هذه الموهبة من والدتها، وبمرور الأحداث تقوم يسرا بعمل حفل عيد ميلاد لشقيقتها حلا شيحة، في منزلها ومن هنا تظهر علامات التفكك العائلي داخل الأسرة بسبب عبير صبري، التي تكره يسرا وتكره حلا شيحة.


كما تحب هنادي مهنى، وهي ابنة عبير صبري، الفنان خالد أنور، والذي لا يعطي لها اهتمامًا على مدار الحلقات الأمر الذي يثير غضب شقيقها.
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